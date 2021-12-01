По оценкам организации Международного союза электросвязи, 37% населения мира или 2,9 млрд человек никогда не пользовались всемирной сетью. Однако количество людей с возможностью подключения к сети постоянно растет.

По данным агентства ООН, этот показатель вырос на 800 млн человек за два года — до 4,9 млрд в 2021 году. Помимо общего внедрения беспроводной сети, на это повлияла также пандемия Covid-19, которая заставляет все больше людей осваивать интернет.

Многие из нас перешли на удаленную работу, а пожилые люди научились удаленно общаться со своими близкими и родными. Учеба также стала дистанционной, а пенсионеры активно учились оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Но далеко не все имели возможность купить смартфон или ноутбук для подключения к сети.

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В ООН также акцентируют внимание на разрыв между городскими и сельскими районами. Количество активных пользователей сети в поселках почти в два раза меньше, чем в городах. Такая тенденция наблюдается во всем мире.

Также на доступность ко всемирной сети влияет и плохое качество связи — в отдаленных уголках планеты часто плохие условия даже сотовой связи, не говоря уже об интернете.

— МСЭ будет работать над тем, чтобы были все компоненты, чтобы подсоединить оставшиеся 2,9 млрд человек. Наша главная цель — убедиться, что никто не остался без связи, — заявил генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

Также не стоит и забывать о безопасности в интернете. Во всем мире хакеры активно наживаются на безграмотности пользователей. Миллионы людей активно скачивают приложения с вирусами на свои устройства, тем самым давая злоумышленникам возможность воровать деньги и красть личные данные. К примеру, самым популярным паролем в 2021 году была комбинация цифр 123456.