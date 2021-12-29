Ілон Маск назвав ім’я можливого творця біткоїну: Його ідеї фундаментальні

Глава Tesla Ілон Маск назвав ім’я можливого творця біткоїну. Так, мільярдер вважає, що найпопулярнішу криптовалюту створив аналітик Нік Сабо, який ховається за псевдонімом Сатоші Накамото.

– Ви можете подивитися на еволюцію ідей до запуску біткоїна і побачити, хто писав про ці ідеї, – сказав Маск досліднику штучного інтелекту Лексу Фрідману в одному з підкастів, коли його запитали про творця валюти.

Глава Tesla заявив, що він не повністю впевнений у своїх заявах, але теорії Сабо здаються фундаментальними для створення провідної криптовалюти у світі.

– Нік Сабо найбільше відповідальний за розвиток цих ідей. Він стверджує, що не є Накамото, але бути упевненим у цьому я не можу, – додав мільярдер.

Відомо, що сам біткоїн став валютою 3 січня 2009 року — саме тоді було згенеровано перші 50 одиниць. Перша транзакція відбулася вже 12 січня – Сатосі Накамото відправив Хелу Фінні 10 біткоїнів.

Ще у 2014 році група лінгвістів вивчила технічний документ Накамото про біткоїни, а також роботи Сабо та 10 інших потенційних творців.

– Кількість лінгвістичних подібностей між публікаціями Сабо та офіційним документом про біткоїн неймовірно велика, – заявили дослідники.

Ще у 2015 році видання New York Times заявляло про створення валюти Сабо. Він публічно говорив про історію біткоїна та технологію блокчейн, але заперечував свій зв’язок з персоною Накамото.

Нагадаємо, що раніше колишній співробітник SpaceX Сахіл Гупта заявляв, що саме Ілон Маск є творцем популярної криптовалюти. Він вважає, що мільярдер мав необхідні для цього ресурси, знання та мотивацію.