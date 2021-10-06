Лялька Барбі полетіла до зірок. Нову модель легендарної іграшки запустило на орбіту Європейське космічне агентство. Перед цим вчені перевірили її на готовність до невагомості та перепадів тиску.

– Це дивовижна лялька. Впевнена, що про таку мріє чимало дівчаток. Вона не просто хороша, а ще й розумна, цілеспрямована і спонукає до рішучих вчинків, – сказала виконавча директорка асоціації Міжнародний космічний тиждень Марушка Страх.

Прообразом цієї Барбі стала італійська астронавтка Саманта Крістофоретті. Каже, що лялька схожа на неї не тільки зовні, а й за характером.

– Можливо, ця лялька запалить у дівочих серцях іскру, яка згодом переросте в справу всього життя. Це було б дивовижно, – зазначила вона.

Чотири роки тому Саманта встановила рекорд безперервного перебування жінки в космосі – 199 днів. Уже в наступному році вона очолить експедицію на Міжнародну космічну станцію.

Її ляльку-двійника запустили на орбіту під час Міжнародного космічного тижня, який наразі святкують у всьому світі.

Місія Барбі – надихнути дівчат і молодих жінок обирати професію космонавта. А також робити кар’єру в галузях, які раніше вважалися чоловічими.

– Таким чином ми зможемо викликати зацікавленість у дівчаток. У дитячому віці вони швидко захоплюються речами, які здаються їм веселими та привабливими, – поділилася Саманта.

Для школярок розробили курс, який інформує про специфіку космічних польотів.

– Освітня програма для дівчаток дозволяє юному поколінню ознайомитися з цією чудовою професією. Вона є в інтернеті, тому кожен охочий може її подивитися і зробити вибір, – сказала Марушка.

Барбі-космонтавт уже з’явилася на полицях магазинів. Частину коштів від продажу ляльки передадуть на стипендії дівчатам, які вирішили стати космонавтами.