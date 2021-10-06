Кукла Барби полетела к звездам. Новую модель легендарной игрушки запустило на орбиту Европейское космическое агентство. Перед этим ученые проверили ее на готовность к невесомости и перепадам давления.

— Это удивительная кукла. Уверена, что о такой мечтает немало девочек. Она не просто хороша, но еще и умна, целеустремлена и побуждает к решительным поступкам, — сказала исполнительная директор ассоциации Международной космической недели Марушка Страх.

Прообразом этой Барби стала итальянская астронавт Саманта Кристофоретти. Говорит, что кукла похожа на нее не только внешне, но и характером.

— Возможно, эта кукла зажжет в девичьих сердцах искру, которая впоследствии перерастет в дело всей жизни. Это было бы удивительно, — отметила она.

Четыре года назад Саманта установила рекорд непрерывного пребывания женщины в космосе — 199 дней. Уже в следующем году она возглавит экспедицию на Международную космическую станцию.

Ее куклу-двойника запустили на орбиту во время Международной космической недели, которую сейчас празднуют во всем мире.

Миссия Барби — вдохновить девушек и молодых женщин выбирать профессию космонавта. А также делать карьеру в областях, которые ранее считали мужскими.

— Таким образом мы сможем вызвать заинтересованность у девочек. В детском возрасте они быстро увлекаются вещами, которые кажутся им веселыми и привлекательными, — поделилась Саманта.

Для школьниц разработали курс, который информирует о специфике космических полетов.

— Образовательная программа для девочек позволяет юному поколению ознакомиться с этой замечательной профессии. Она есть в интернете, поэтому каждый желающий может ее посмотреть и сделать выбор, — сказала Марушка.

Барби-космонтавт уже появилась на полках магазинов. Часть средств от продажи куклы передадут на стипендии девушкам, которые решили стать космонавтами.