Китайський місяцехід Yutu 2 помітив загадковий об’єкт квадратної форми на поверхні Місяця. Зараз ровер знаходиться в кратері Фон Карман, і рухатиметься у бік знахідки.

Відомо, що Yutu 2 помітив об’єкт ще в листопаді під час 36-го місячного дня місії, і він знаходиться на відстані 80 метрів.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as “神秘小屋” (“mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Фахівці Національного космічного управління Китаю (CNSA) назвали об’єкт таємничою хижою. Дивовижна знахідка змусила вчених навіть змінити плани на місію. Місяцеві доведеться витратити 2-3 місяці, щоб наблизитися до кубічного об’єкта.

Для цього потрібно спланувати маршрут, об’їжджаючи всі ями та каміння – середня швидкість ровера досягає 80-90 см на день.

Цілком можливо, що це може бути величезний валун, який утворився внаслідок зіткнення Місяця з іншим космічним об’єктом. Погана якість камери могла згладити кути каменю на кадрах, через що він виглядає неприродно для його довкілля.

So yeah, it’s not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang’e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Вченим потрібно перевірити гіпотезу про валуни, і протягом найближчих кількох місяців підтвердити або спростувати здогади неможливо.

Китайський Yutu 2 – перший місяцехід на звороті Місяця, який ніколи не видно з Землі. На початку 2019 року він висадився на поверхню супутника, і на його рахунку понад 850 м пройденої дистанції – він вивчає величезний кратер Фон Карман, діаметр якого сягає 186 км.