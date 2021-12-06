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Фото Космос

Китайський ровер виявив на таємній стороні Місяця “таємничу хижу”

6 Грудня 2021, 14:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Луна
Джерело: Depositphotos

Китайський місяцехід Yutu 2 помітив загадковий об’єкт квадратної форми на поверхні Місяця. Зараз ровер знаходиться в кратері Фон Карман, і рухатиметься у бік знахідки.

Відомо, що Yutu 2 помітив об’єкт ще в листопаді під час 36-го місячного дня місії, і він знаходиться на відстані 80 метрів.

Фахівці Національного космічного управління Китаю (CNSA) назвали об’єкт таємничою хижою. Дивовижна знахідка змусила вчених навіть змінити плани на місію. Місяцеві доведеться витратити 2-3 місяці, щоб наблизитися до кубічного об’єкта.

Для цього потрібно спланувати маршрут, об’їжджаючи всі ями та каміння – середня швидкість ровера досягає 80-90 см на день.

Цілком можливо, що це може бути величезний валун, який утворився внаслідок зіткнення Місяця з іншим космічним об’єктом. Погана якість камери могла згладити кути каменю на кадрах, через що він виглядає неприродно для його довкілля.

Вченим потрібно перевірити гіпотезу про валуни, і протягом найближчих кількох місяців підтвердити або спростувати здогади неможливо.

Китайський Yutu 2 – перший місяцехід на звороті Місяця, який ніколи не видно з Землі. На початку 2019 року він висадився на поверхню супутника, і на його рахунку понад 850 м пройденої дистанції – він вивчає величезний кратер Фон Карман, діаметр якого сягає 186 км.

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Джерело
Space
Теги
Космос , Місяць , Політ у космос
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