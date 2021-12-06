Китайский луноход Yutu 2 заметил загадочный объект квадратной формы на поверхности Луны. Сейчас ровер находится в кратере Фон Карман, и будет двигаться в сторону находки.

Известно, что Yutu 2 заметил объект еще в ноябре во время 36-го лунного дня миссии, и он находится на расстоянии 80 метров.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as “神秘小屋” (“mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект таинственной хижиной. Удивительная находка заставила ученых даже сменить планы на миссию. Луноходу придется потратить 2-3 месяца, чтобы приблизиться к кубическому объекту.

Для этого нужно спланировать маршрут, объезжая все ямы и камни — средняя скорость ровера достигает 80-90 см в день.

Вполне возможно, что это может быть огромный валун, который образовался в результате столкновения Луны с другим космическим объектом. Плохое качество камеры могло сгладить углы камня на кадрах, из-за чего он выглядит неестественно для его среды обитания.

So yeah, it’s not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang’e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Ученым нужно проверить гипотезу о валунах, и в ближайшие несколько месяцев подтвердить или опровергнуть догадки невозможно.

Китайский Yutu 2 — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли. В начале 2019 года он высадился на поверхность спутника, и на его счету более 850 м пройденной дистанции — он изучает огромный кратер Фон Карман, диаметр которого достигает 186 км.