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Фото Космос

Китайский ровер обнаружил на тайной стороне Луны “таинственную хижину”

6 декабря 2021, 14:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Луна
Источник: Depositphotos

Китайский луноход Yutu 2 заметил загадочный объект квадратной формы на поверхности Луны. Сейчас ровер находится в кратере Фон Карман, и будет двигаться в сторону находки.

Известно, что Yutu 2 заметил объект еще в ноябре во время 36-го лунного дня миссии, и он находится на расстоянии 80 метров. 

Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект таинственной хижиной. Удивительная находка заставила ученых даже сменить планы на миссию. Луноходу придется потратить 2-3 месяца, чтобы приблизиться к кубическому объекту. 

Для этого нужно спланировать маршрут, объезжая все ямы и камни — средняя скорость ровера достигает 80-90 см в день.

Вполне возможно, что это может быть огромный валун, который образовался в результате столкновения Луны с другим космическим объектом. Плохое качество камеры могло сгладить углы камня на кадрах, из-за чего он выглядит неестественно для его среды обитания.

Ученым нужно проверить гипотезу о валунах, и в ближайшие несколько месяцев подтвердить или опровергнуть догадки невозможно.

Китайский Yutu 2 — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли. В начале 2019 года он высадился на поверхность спутника, и на его счету более 850 м пройденной дистанции — он изучает огромный кратер Фон Карман, диаметр которого достигает 186 км.

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Источник
Space
Теги
Космос , Луна , Полет в космос
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