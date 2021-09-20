Китайська версія TikTok (Douyin) представила нову функцію під назвою Молодіжний режим, яка обмежує час у додатку дітям до 14 років. Підлітки також не зможуть користуватися платформою з 22.00 до 6.00. Про це повідомила компанія ByteDance, що володіє сервісом у Китаї.

Компанія також закликала батьків допомогти своїм дітям реєструватися під справжніми іменами, а також вручну включити Молодіжний режим. Компанія поки не вигадала спосіб контролю за тими підлітками, які ввели невірні дані при реєстрації. Наприклад, юні користувачі можуть вказати вік 18+, обійшовши обмеження.

Компанія також представить сервіс для дітей, який стане аналогом TikTok – користувачі зможуть спостерігати за науковими експериментами, а також дізнатися більше про музеї та виставки.

За словами аналітиків з Citigroup Global Markets, подібні обмеження сервісу можуть змусити Instagram, Facebook та інші соціальні сервіси та платформи з контентом ввести аналогічні міри.

Читайте також: TikTok запустить службу психологічної допомоги

Подібні обмеження покликані знизити вплив соцмереж на підлітків, а також підвищити відповідальність за контент, який переглядає юна аудиторія.

Китайські регуляційні органи вже почали чинити тиск на технологічні компанії, щоб вони обмежили кількість часу, який неповнолітні витрачають в розважальні сервіси.

Минулого місяця влада Китаю заборонила геймерам у віці до 18 років грати в будні дні та обмежила їхню гру всього трьома годинами на тиждень.