Популярний сервіс TikTok анонсував службу психологічної допомоги.

На створення сервісу вплинув матеріал від Wall Street Journal про шкоду Instagram для психічного здоров’я підлітків. Після звіту, влада США розкритикувала Facebook за величезний вплив на психологічний стан юних користувачів.

Це очікуваний крок від TikTok, враховуючи популярність соцмережі. Додаток швидко завоював популярність, і тепер конкурує з Instagram у спробах привернути увагу підлітків.

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Кожен охочий зможе знайти в новій службі керівництво з добробуту й підтримки людей, що борються з розладами харчової поведінки.

TikTok також буде направляти до служби тих користувачів, які вводили в пошуку сервісу слово самогубство.

Відзначається, що нововведення від сервісу не присвячені Національному тижню запобігання самогубствам — час для впровадження обрано випадково.

Нагадаємо, що далеко не всі ставляться до відеоплатформи добре — засновник Telegram Павло Дуров розкритикував TikTok і Netflix. На думку мільярдера, контент цих сервісів подібний до липкого бруду.

Павло впевнений, що наш психологічний стан залежить від контенту, який нас оточує. Він порадив витрачати свій час на рішення корисних завдань, а також позбутися від непотрібної інформації.