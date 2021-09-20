Китайская версия TikTok (Douyin) представила новую функцию под названием Молодежный режим, которая ограничивает время в приложении детям до 14 лет. Подростки также не смогут пользоваться платформой с 22.00 до 6.00. Об этом сообщила компания ByteDance, владеющая сервисом в Китае.

Компания также призвала родителей помочь своим детям регистрироваться под настоящими именами, а также вручную включить Молодежный режим. Компания пока не придумала способ контроля за теми подростками, которые ввели неверные данные при регистрации. К примеру, юные пользователи могут указать возраст 18+, обойдя ограничения.

Компания также представит сервис для детей, который станет аналогом TikTok — пользователи смогут наблюдать за научными экспериментами, а также узнать больше о музеях и выставках.

По словам аналитиков из Citigroup Global Markets, подобные ограничения сервиса могут заставить Instagram, Facebook и другие социальные сервисы и платформы с контентом ввести аналогичные меры.

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Подобные ограничения призваны снизить влияние соцсетей на подростков, а также повысить ответственность за публикуемый контент, которые просматривает юная аудитория.

Китайские регулирующие органы уже начали оказывать давление на технологические компании, чтобы они ограничили количество времени, которое несовершеннолетние тратят в развлекательных сервисах.

В прошлом месяце власти Китая запретили геймерам в возрасте до 18 лет играть в будние дни и ограничила их игру всего тремя часами в неделю.