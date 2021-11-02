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Криптовалюта по сериалу Игра в кальмара оказалась аферой: украли миллионы

2 ноября 2021, 13:40 Микола Олефіренко
Гра в кальмара

Криптовалюта Squid, которую создали на фоне популярности сериала Игра в кальмара оказалась аферой. Миллионы долларов, которые инвесторы вложили в цифровую валюту бесследно исчезли.

Криптовалюта появилась на бирже по цене от одного цента за токен, и за последние дни в Squid вложилось очень много инвесторов благодаря своей популярности. По данным криптовалютной биржи Pancakeswap, 1 ноября валюта заметно выросла в цене — до $38.

После этого Squid подорожал до $628, а затем и до $2 856. После этого цена снизилась до $0,0007.

Один из инвесторов, 30-летний Джон Ли из Манилы заявил, что “инстинктивно” потратил $1 тыс. на токены Squid, так как думал, что монета авторизированна Netflix.

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Причины краха Squid пока не ясны. Скорее всего, мошенники перевели активы в реальные деньги, а затем исчезли, из-за чего стоимость валюты резко упала.

Социальные сети Squid и сайт оказались недоступны, а создатели валюты заявили в Telegram, что прекращают свою работу в связи с постоянными атаками мошенников.

По данным Gizmodo, основатели валюты присвоили себе около $3,3 млн.

Напомним, что криптовалюту Squid зарегистрировали 20 октября. Она показала сенсационный взлет сразу после запуска. Тогда все монеты были раскуплены за первую секунду.

Источник
Gizmodo
Теги
Netflix , Криптовалюта , Серіал
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