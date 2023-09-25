Топовий iPhone 15 Pro Max перевершив своїх конкурентів за автономністю. Смартфон здатний працювати без перерв понад 10 годин.

Так, смартфон з’явився в продажу тільки 22 вересня, та його вже порівняли з Android-флагманами. На YouTube-каналі TechDroider iPhone 15 Pro Max порівнюють із Samsung Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra і торішнім смартфоном iPhone 14 Pro Max.

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Ролик показав, що найбільш недовговічним виявився Pixel 7 Pro – його автономність закінчилася через 8 годин і 13 хвилин. Загалом найближчим виявився флагман від Samung – Galaxy S23 Ultra пропрацював аж 10 годин і 27 хвилин. iPhone 15 Pro Max став лідером з дуже маленьким відривом – 10 годин і 31 хвилина.

І хоча ємність в акумулятора смартфона точно не найбільша, флагман має приховані функції, про які в Apple не поспішають розповідати. Наприклад, iPhone 15 Pro Max здатний заряджати інші смартфони. Усе завдяки новому роз’єму для зарядки Type-C. Для цього достатньо мати звичайний кабель і підключити його до іншого пристрою.