Топовый iPhone 15 Pro Max превзошел своих конкурентов по автономности. Смартфон способен работать без перерывов больше 10 часов.

Так, смартфон появился в продаже только 22 сентября, и его уже сравнили с Android-флагманами. На YouTube-канале TechDroider iPhone 15 Pro Max сравнивают с Samsung Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra и прошлогодним смартфоном iPhone 14 Pro Max.

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Ролик показал, что самым недолговечным оказался Pixel 7 Pro — его автономность закончилась через 8 часов и 13 минут. В общем ближе всего оказался флагман от Samung — Galaxy S23 Ultra проработал целых 10 часов и 27 минут. iPhone 15 Pro Max стал лидером с очень маленьким отрывом — 10 часов и 31 минута.

И хотя емкость у аккумулятора смартфона точно не самая большая, флагман имеет скрытые функции, о которых в Apple не спешат рассказывать. К примеру, iPhone 15 Pro Max способен заряжать другие смартфоны. Все благодаря новому разъему для зарядки Type-C. Для этого достаточно иметь обычный кабель и подключить его к другому устройству.