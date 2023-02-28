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Кожен зможе спробувати себе в ролі пілота: Microsoft Flight Simulator створила цифрову копію Мрії

28 Лютого 2023, 09:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мрія

Компанія Microsoft випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator і створила цифрову копію української Мрії. Тепер кожен зможе спробувати себе у ролі пілота найбільшого у світі літака АН-225.

Цифрова копія Мрії це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора. На її створенням працювали розробники, пілоти й інженери з різних країн, а реалістичність польоту протестували пілоти справжнього літака.

Літак Мрія дійсно унікальний, адже не має аналогів у світі… Рівно рік тому окупанти знищили український літак. Але ми все відбудуємо і відновимо. Вдячний компанії Microsoft і ДП Антонов за ініціативу. Так, кожен зможе віртуально керувати найбільшим літаком і зробити свій внесок у відбудову української Мрії, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Керівник Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман наголосив, що вони планують перераховувати кошти від доповнення Mryia add-on ДП Антонов, яке відбудовуватиме цей потужний літак.

Зараз дивляться

Спробувати себе у ролі пілота Мрії можна просто зараз. Авіасимулятор доступний для Xbox, PC та у Steam. Завантажуйте гру за посиланням.

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Фото: Укроборонпром

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Microsoft АН Мрія Антонов Відеоігри
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