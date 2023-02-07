Нова гра всесвіту Гаррі Поттера Hogwarts Legacy дуже сподобалася геймерам – відразу після виходу її оцінили дуже високо. Проєкт став доступним 6 лютого за попереднім замовленням, і дуже сподобався фанатам світу Джоан Роулінг.

Про успішність Hogwarts Legacy свідчить оцінки проєкту на агрегаторі Metacritic, де критики та геймери вже залишили свої відгуки. Так, гру для PS5 оцінили на 85 бала, а для Xbox і зовсім 89 балів зі 100. Щоправда, власники комп’ютерів та критики зустріли гру досить прохолодно – 82 зі 100.

Навіть профільні ігрові видання хвалили проєкт – багато хто вважає, що це саме так гра по Гаррі Поттеру, в яку завжди хотілося пограти.

Зараз дивляться Експерти зі Screen Rant заявили, що гру створили чудово – геймерам буде чим зайнятися багато годин, і це буде цікавий досвід. Критики із Metro GameCentral оцінили тимчасовий відрізок, який обрали для гри. Саме він звільняє проєкт від тих рамок, до яких увігнали всесвіт книги та фільми. Раніше експерти переймалися, що підсумкові оцінки гри занизять через висловлювання письменниці – Джоан Роулінг звинувачували в антисемітизмі, а також намагалися скасувати представники ЛГБТ-спільноти. Читайте також: Як повернути гроші за придбану гру в Steam – інструкція

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