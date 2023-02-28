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Каждый сможет попробовать себя в роли пилота: Microsoft Flight Simulator создала цифровую копию Мрії

28 февраля 2023, 09:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мрія

Компания Microsoft выпустила дополнение к видеоигре Microsoft Flight Simulator и создала цифровую копию украинской Мрії. Теперь каждый сможет попробовать себя в роли пилота самого большого самолета в мире АН-225.

Цифровая копия Мрії это детальная копия настоящего самолета, с идентичным дизайном и даже звуками мотора. Над ее созданием работали разработчики, пилоты и инженеры из разных стран, а реалистичность полета протестировали пилоты настоящего самолета.

Самолет Мрія действительно уникальный, ведь не имеет аналогов в мире… Ровно год назад оккупанты уничтожили украинский самолет. Но мы все отстроим и восстановим. Благодарен компании Microsoft и ГП Антонов за инициативу. Так, каждый сможет виртуально управлять самым большим самолетом и сделать свой вклад в восстановление украинской Мрії, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Руководитель Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман подчеркнул, что они планируют перечислять средства от дополнения Mryia add-on ГП Антонов, которое будет восстанавливать этот мощный самолет.

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Попробовать себя в роли пилота Мрії можно прямо сейчас. Авиасимулятор доступен для Xbox, PC и в Steam. Загружайте игру по ссылке.

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Фото: Укроборонпром

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Microsoft АН Мрія Антонов Видеоигры
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