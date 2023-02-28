Компания Microsoft выпустила дополнение к видеоигре Microsoft Flight Simulator и создала цифровую копию украинской Мрії. Теперь каждый сможет попробовать себя в роли пилота самого большого самолета в мире – АН-225.

Цифровая копия Мрії – это детальная копия настоящего самолета, с идентичным дизайном и даже звуками мотора. Над ее созданием работали разработчики, пилоты и инженеры из разных стран, а реалистичность полета протестировали пилоты настоящего самолета.

– Самолет Мрія действительно уникальный, ведь не имеет аналогов в мире… Ровно год назад оккупанты уничтожили украинский самолет. Но мы все отстроим и восстановим. Благодарен компании Microsoft и ГП Антонов за инициативу. Так, каждый сможет виртуально управлять самым большим самолетом и сделать свой вклад в восстановление украинской Мрії, – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Руководитель Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман подчеркнул, что они планируют перечислять средства от дополнения Mryia add-on ГП Антонов, которое будет восстанавливать этот мощный самолет.

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Попробовать себя в роли пилота Мрії можно прямо сейчас. Авиасимулятор доступен для Xbox, PC и в Steam. Загружайте игру по ссылке.

Фото: Укроборонпром