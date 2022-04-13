Колишній астронавт NASA Скотт Келлі зібрав для України $500 тис. на тлі війни з Росією. Зробити він це зміг за допомогою колекції малюнків NFT.

Келлі – рекордсмен з безперервного перебування на борту МКС. Він прожив у космосі цілих 340 днів із 2015 по 2016 рік. Його перша колекція NFT отримала назву Сни не від цього світу. Скотт сподівається, що його роботи зможуть надихнути людей до зір.

Колекція малюнків складається із серії фрагментів, що зображають Келлі у космосі на тлі Землі. В одній роботі можна побачити Михайлівський золотоверхий монастир та прапор України. Предмети виставили на торговому майданчику OpenSea 12 квітня – на Міжнародний день польоту людини в космос. Колекцію розкупили за кілька годин, а загальний виторг – $500 тис.

– Дякую всім, хто підтримав цей проєкт! У розпал цієї війни ми можемо об’єднатися через мистецтво, аби допомогти народу України, – написав Келлі у Twitter.

I’m proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it’s amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022

Скотт – затятий противник війни в Україні, яку почала Росія ще 8 років тому. На тлі широкомасштабного вторгнення з 24 лютого він не може мовчати про це.

– Військові злочини Путіна та підтримка чи байдужість до них російського народу прирекли Росію на дуже похмуре майбутнє, – повідомив космонавт у соцмережах.

На своїй сторінці в Twitter він активно підтримує нашу країну і навіть публікує заяви президента України Володимира Зеленського.