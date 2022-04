Колишній астронавт NASA Скотт Келлі зібрав для України $500 тис. на тлі війни з Росією. Зробити він це зміг за допомогою колекції малюнків NFT.

Келлі – рекордсмен з безперервного перебування на борту МКС. Він прожив у космосі цілих 340 днів із 2015 по 2016 рік. Його перша колекція NFT отримала назву Сни не від цього світу. Скотт сподівається, що його роботи зможуть надихнути людей до зір.

Колекція малюнків складається із серії фрагментів, що зображають Келлі у космосі на тлі Землі. В одній роботі можна побачити Михайлівський золотоверхий монастир та прапор України. Предмети виставили на торговому майданчику OpenSea 12 квітня – на Міжнародний день польоту людини в космос. Колекцію розкупили за кілька годин, а загальний виторг – $500 тис.

I’m proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it’s amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022