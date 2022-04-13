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Космос

Космонавт NASA продал свой NFT и собрал $500 тыс. для Украины

13 апреля 2022, 14:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Скотт Келли
Источник: Getty Images

Бывший астронавт NASA Скотт Келли собрал для Украины $500 тыс. на фоне войны с Россией. Сделать он это смог с помощью коллекции рисунков NFT.

Келли — рекордсмен по беспрерывному пребыванию на борту МКС. Он прожил в космосе целых 340 дней с 2015 по 2016 год. Его первая коллекция NFT получила название Сны не от мира сего. Скотт надеется, что его работы смогут вдохновить людей тянуться к звездам.

Коллекция рисунков состоит из серии фрагментов, изображающих Келли в космосе на фоне Земли. В одной работе можно заметить Михайловский Златоверхий монастырь и флаг Украины. Предметы были выставлены на торговой площадке OpenSea 12 апреля — на Международный день полёта человека в космос. Коллекцию раскупили за несколько часов, а общая выручка — $500 тыс.

— Спасибо всем, кто поддержал этот проект! В разгар этой войны мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины, — написал Келли в Twitter.

Скотт — ярый противник войны в Украине, которую начала Россия еще 8 лет назад. На фоне широкомасштабного вторжения с 24 февраля, он не может молчать об этом.

— Военные преступления Путина и поддержка или безразличие к ним российского народа обрекли Россию на очень мрачное будущее, — сообщил космонавт в соцсетях.

На своей странице в Twitter он активно поддерживает нашу страну, и даже публикует заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги
NASA , NFT , Війна в Україні
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