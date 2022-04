Бывший астронавт NASA Скотт Келли собрал для Украины $500 тыс. на фоне войны с Россией. Сделать он это смог с помощью коллекции рисунков NFT.

Келли — рекордсмен по беспрерывному пребыванию на борту МКС. Он прожил в космосе целых 340 дней с 2015 по 2016 год. Его первая коллекция NFT получила название Сны не от мира сего. Скотт надеется, что его работы смогут вдохновить людей тянуться к звездам.

Коллекция рисунков состоит из серии фрагментов, изображающих Келли в космосе на фоне Земли. В одной работе можно заметить Михайловский Златоверхий монастырь и флаг Украины. Предметы были выставлены на торговой площадке OpenSea 12 апреля — на Международный день полёта человека в космос. Коллекцию раскупили за несколько часов, а общая выручка — $500 тыс.

I’m proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it’s amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022