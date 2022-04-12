Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Кіно та серіали

Творець Годзілли зніматиме фільми та серіали в Україні

12 Квітня 2022, 17:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Роланд Еммеріх
Джерело: Depositphotos

Відомий американський режисер Роланд Еммеріх вирішив підтримати Україну на фоні війни із Росією. Творець фільмів Падіння Місяця та Годзілла заявив, що зніматиме картини на території нашої країни.

Про це він заявив за допомогою YouTube-ролика у рамках проєкту StandwithUkraine.

Роланд вважає, що Україна має бути відновлена.

– Я пообіцяв знімати фільми чи телевізійні шоу, адже українці потребують роботи, процвітання, долаючи цю страшну трагедію, – заявив режисер.

За словами знаменитості, весь світ лише спостерігає за тим, як армія України дає відсіч тим, хто приніс на нашу землю руйнування. Через це мільйони жителів країни вимушено стали біженцями.

Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський став справжнім героєм, надихнувши армію на опір, на який не чекав противник.

Нагадаємо, що його колега Шон Пенн вже допомагає Україні у війні проти Росії. Він документує всі жахіття, яке відбувається зараз на території нашої країни. Тепер Пенн задумався, щоб взяти в руки автомат. Він задумався про те, щоб повстати проти агресії РФ після того, як на власні очі побачив наслідки вторгнення.

Читайте також:
Творець Годзілли зніматиме фільми та серіали в УкраїніДля допомоги Україні: фільм Поводир виходить у широкий кінопрокат у США

Теги
Війна в Україні , Кіно
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь