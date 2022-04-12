Відомий американський режисер Роланд Еммеріх вирішив підтримати Україну на фоні війни із Росією. Творець фільмів Падіння Місяця та Годзілла заявив, що зніматиме картини на території нашої країни.

Про це він заявив за допомогою YouTube-ролика у рамках проєкту StandwithUkraine.

Роланд вважає, що Україна має бути відновлена.

– Я пообіцяв знімати фільми чи телевізійні шоу, адже українці потребують роботи, процвітання, долаючи цю страшну трагедію, – заявив режисер.

За словами знаменитості, весь світ лише спостерігає за тим, як армія України дає відсіч тим, хто приніс на нашу землю руйнування. Через це мільйони жителів країни вимушено стали біженцями.

Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський став справжнім героєм, надихнувши армію на опір, на який не чекав противник.

Нагадаємо, що його колега Шон Пенн вже допомагає Україні у війні проти Росії. Він документує всі жахіття, яке відбувається зараз на території нашої країни. Тепер Пенн задумався, щоб взяти в руки автомат. Він задумався про те, щоб повстати проти агресії РФ після того, як на власні очі побачив наслідки вторгнення.