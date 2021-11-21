Компанія Meta американського підприємця Марка Цукерберга відклала запровадження у своїх застосунках наскрізного шифрування повідомлень до 2023 року.

Meta – це материнська компанія Facebook, Instagram, WhatsApp та Oculus. Донедавна вона називалася Facebook Inc. Про зміну назви компанії на Meta Цукерберг оголосив 28 жовтня.

Таким чином було вирішено продемонструвати, що Facebook – це не лише однойменна соціальна мережа, а й інші проекти.

Наразі Meta вже запровадила повне наскрізне шифрування даних у месенджері WhatsApp. А в Facebook Messenger шифрування використовується під час відео- та аудіодзвінків.

– Люди очікують, що їхні особисті повідомлення будуть у безпеці, й що їх побачать лише ті, кому вони відправлені, а не хакери, злочинці, авторитарні уряди, – зазначав Цукерберг ще в 2019 році, оголошуючи про підвищення конфіденційності в застосунках.

Передбачалося, що в 2022 році почне діяти наскрізне шифрування повідомлень у Facebook Messenger та Instagram. Однак тепер ці плани вирішено перенести на 2023 рік.

– Ми не поспішаємо, аби зробити це правильно, і не плануємо завершувати глобальне впровадження наскрізного шифрування за замовчуванням для всіх наших сервісів обміну повідомленнями до 2023 року, – розповіла Антигона Девіс, директорка глобального відділу безпеки Facebook.

Технологічна компанія Цукерберга зазнала тиску через побоювання організацій, які займаються захистом дітей, що наскрізне шифрування повідомлень зіграє на руку злочинцям.

Так, британське Національне товариство з попередження жорстокого поводження з дітьми (NSPCC) наголошувало, що наскрізне шифрування ускладнить виявлення зловмисників. У заяві організації зазначалося, що зашифровані особисті повідомлення є передовою лінією сексуального насильства над дітьми в інтернеті, оскільки ні самі платформи, ні правоохоронці не матимуть доступу до переписок (їх можуть бачити лише відправник та одержувач).

А міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател називала плани Meta із впровадження шифрування неприйнятними.

– Ми не можемо допустити ситуацію, коли можливості правоохоронних органів щодо припинення огидних злочинних дій та захисту жертв серйозно обмежені, – наголошувала вона.

В Meta ж зазначають, що після впровадження шифрування зможуть виявляти зловживання, використовуючи незашифровані дані, інформацію про облікові записи та звіти користувачів.

Застосунки компанії Meta щодня використовують 2,8 млрд людей.

У 2020 році технологічні гіганти спрямували до Національного центру США в справах зниклих та експлуатованих дітей понад 21 млн повідомлень у зв’язку із зафіксованими фактами сексуального насильства над неповнолітніми. З них понад 20 млн припало на Facebook.