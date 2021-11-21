Компания Meta американского предпринимателя Марка Цукерберга отложила введение в своих приложениях сквозного шифрования сообщений до 2023 года.

Meta – это материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus. До недавнего времени она называлась Facebook Inc. Об изменении названия компании на Meta Цукерберг объявил 28 октября.

Таким образом было решено продемонстрировать, что Facebook – это не только одноименная социальная сеть, но и другие проекты.

Meta уже ввела полное сквозное шифрование данных в мессенджере WhatsApp. А в Facebook Messenger шифрование используется во время видео- и аудиозвонков.

– Люди ожидают, что их личные сообщения будут в безопасности, и что их увидят только те, кому они отправлены, а не хакеры, преступники, авторитарные правительства, – отмечал Цукерберг еще в 2019 году, объявляя о повышении конфиденциальности в приложениях.

Предполагалось, что в 2022 году начнет действовать сквозное шифрование сообщений в Facebook Messenger и Instagram. Однако теперь эти планы решено перенести на 2023 год.

– Мы не спешим, чтобы сделать это правильно, и не планируем завершать глобальное внедрение сквозного шифрования по умолчанию для всех наших сервисов обмена сообщениями до 2023 года, – рассказала Антигона Дэвис, директор глобального отдела безопасности Facebook.

Технологическая компания Цукерберга испытала давление из-за опасений организаций, занимающихся защитой детей, что сквозное шифрование сообщений сыграет на руку преступникам.

Так, британское Национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми (NSPCC) подчеркивало, что сквозное шифрование усложнит обнаружение злоумышленников. В заявлении организации отмечалось, что зашифрованные личные сообщения являются передовой линией сексуального насилия над детьми в интернете, поскольку ни сами платформы, ни правоохранители не будут иметь доступа к перепискам (их могут видеть только отправитель и получатель).

А министр внутренних дел Великобритании Прити Пател называла планы Meta по внедрению шифрования неприемлемыми.

– Мы не можем допустить ситуацию, когда возможности правоохранительных органов по пресечению отвратительных преступных действий и защите жертв серьезно ограничены, — подчеркивала она.

В Meta же отмечают, что после внедрения шифрования смогут выявлять злоупотребления, используя незашифрованные данные, информацию об учетных записях и отчеты пользователей.

Приложения компании Meta ежедневно используют 2,8 млрд человек.

В 2020 году технологические гиганты направили в Национальный центр США по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей более 21 млн сообщений в связи с зафиксированными фактами сексуального насилия над несовершеннолетними. Из них более 20 млн пришлось на Facebook.

Недавно компания Meta столкнулась с обвинениями со стороны инвесторов и властей США. Корпорация предоставляла ложные сведения о вреде соцсети в целях инвестирования и увеличения стоимости акций.