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Компания Rockstar Games официально подтвердила разработку GTA 6

4 февраля 2022, 22:26
Юля Захарченко редактор ленты
Компания Rockstar Games официально подтвердила разработку GTA 6
Источник: Depositphotos

Компания-разработчик игр Rockstar Games официально сообщила, что работает над разработкой новой части легендарной серии GTA 6 Grand Theft Auto.

— Учитывая долголетие игры GTA 5, вы часто спрашиваете о новой части серии Grand Theft Auto. Мы готовы подтвердить, что разработка новой части идет, — сообщил издатель игр.

Разработчик не рассказал никакой информации о новой части GTA 6, однако пообещал вскоре предоставить больше подробностей.

Grand Theft Auto – серия видеоигр, созданная и сделанная шотландской компанией-издателем Rockstar North. В переводе название серии означает воровство транспортного средства, которое полностью соответствует возможностям в игре.

Геймеры считают Grand Theft Auto одной из самых успешных франшиз в истории игровой индустрии. Последнюю GTA 5, появившуюся на свет в 2013 году, критики неоднократно называли лучшей игрой всех времен.

Инсайдеры сообщили, что Rockstar Games может запланировать выпуск GTA 6 Grand Theft Auto на 2023 год, однако официального подтверждения еще не было.

В Rockstar Games также заявили, что релиз GTA 5 и GTA Online для приставок нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series запланирован на 15 марта 2022 года.

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Источник: Rockstar Games

Теги
GTA , Игры , Видеоигры , Комп’ютерні програми
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