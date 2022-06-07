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Інтернет

Компанія IBM повністю припинила роботу у Росії

7 Червня 2022, 16:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
IBM
Джерело: Depositphotos

Американська корпорація IBM повністю припиняє свою діяльність у Росії. Таким чином, компанія висловила підтримку Україні.

Про відмову від роботи в Росії оголосив гендиректор компанії Арвінд Крішна, а на припинення співпраці наполягли співробітники корпорації.

– Дозвольте мені внести ясність: ми припинили всі операції у Росії. Співробітникам IBM у всьому світі рекомендується продовжувати робити пожертвування Міжнародному Червоному Хресту. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок з нашими командами в Україні, а також надаємо їм допомогу фінансово, – заявив Крішна.

Жителі Росії також залишилися без доступу до сайту – при переході на сторінку компанії відображається повідомлення До цього контенту більше немає доступу.

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У соцмережах компанія також відмовилася від підтримки користувачів з РФ – у Twitter та Facebook зникли російськомовні облікові записи IBM.

Про відмову від співпраці з РФ компанія заявила ще на початку повномасштабного вторгнення 5 березня. Тоді компанія припинила постачання та продаж комплектуючих – це стосується і військових структур країни-агресора.

IBM – це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві компонентів та постачанні ПЗ для електронних пристроїв. Наприклад, сьогодні корпорація виробляє мікропроцесори, сервери, суперкомп’ютери, і навіть сервера для зберігання даних. IBM сильно вплинула на розвиток обчислювальної техніки та програмного забезпечення для неї.

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Теги
IBM, Санкції проти Росії
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