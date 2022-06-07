Компания IBM полностью прекратила работу в России

Американская корпорация IBM полностью прекращает свою деятельность в России. Таким образом компания выразила поддержку Украине.

Об отказе от работы в России объявил гендиректор компании Арвинд Кришна, а на прекращении сотрудничества настояли сотрудники корпорации.

— Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России. Сотрудникам IBM во всем мире рекомендуется продолжать делать пожертвования Международному Красному Кресту. Мы продолжаем поддерживать связь с нашими командами в Украине, и также оказываем им помощь финансово, — заявил Кришна.

Жители России также остались без доступа к сайту — при переходе на страницу компании, отображается сообщение К этому контенту больше нет доступа.

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В соцсетях компания также отказалась от поддержки пользователей из РФ — в Twitter и Facebook исчезли русскоязычные учетные записи IBM.

Об отказе от сотрудничества с РФ компания заявила еще в начале полномасштабного вторжения 5 марта. Тогда компания прекратила поставки и продажи комплектующих — это касается и военных структур страны-агрессора.

IBM — это американская компания, которая специализируется на производстве компонентов и поставках ПО для электронных устройств. К примеру, сейчас корпорация производит микропроцессоры, серверы, суперкомпьютеры, и даже сервера для хранения данных. IBM сильно повлияла на развитие вычислительной техники и программного обеспечения для нее.