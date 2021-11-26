Комп’ютерну гру про Джорджа Флойда розкритикували в мережі

У мережі розкритикували іранську комп’ютерну гру про загиблого Джорджа Флойда. Мовляв, це гротеска спроба нажитися на трагедії.

Іранські розробники ігор стикнулися з цілим протестом в мережі через відеогру, мета якої – врятувати життя Джорджа Флойда.

Мобільна гра, що отримала назву Save The Freedom, заснована на вбивстві Флойда.

Гру розробив минулого року іранський воєнізований загін Basij – підрозділ Корпусу вартових ісламської революції. Наказ про створення гри видав генерал Мохаммад Рез Нагді. Він висловив цю ідею на цифровій конференції Basij у вересні 2020 року, запропонувавши гру, в якій гравці врятують цього чорношкірого громадянина від американської поліції.

У грі геймери долають 30 рівнів різної складності, стикаючись з ворогами, які, ймовірно, намагаються вбити Джорджа Флойда.

Що відомо Джорджу Флойду

Джордж Флойд був злочинцем зі значним стажем: у 90-х був двічі засуджений за крадіжку та доставку наркотиків, 2002-го та 2005-го за наркотики, 2007-го його затримали за збройне пограбування.

25 травня 2020 року Джордж Флойд загинув під час затримання поліцією. У цій справі судили правоохоронця Дерека Шовена. Він отримав 22,5 роки в’язниці. Внаслідок цього поліцію США звинуватили в тотальному расизмі, що викликало протести в країні, які періодично переростали в погроми та зіткнення з правоохоронцями. Також демонстрації прокотились і іншими країнами світу.