Компьютерную игру о Джордже Флойде раскритиковали в сети

В сети раскритиковали иранскую компьютерную игру о погибшем Джордже Флойде. Мол, это гротескная попытка нажиться на трагедии.

Иранские разработчики игр с целым протестов в ​​сети из-за видеоигры, цель которой — спасти жизнь Джорджа Флойда.

Мобильная игра, получившая название Save The Freedom, основана на убийстве Флойда.

Игру разработали в прошлом году иранский военизированный отряд Basij — подразделение Корпуса стражей исламской революции. Приказ о создании игры выдал генерал Мохаммад Рез Нагди. Он выразил эту идею на цифровой конференции Basij в сентябре 2020 года, предложив игру, в которой игроки спасут этого чернокожего гражданина от американской полиции.

В игре геймеры преодолевают 30 уровней разной сложности, сталкиваясь с врагами, которые предположительно пытаются убить Джорджа Флойда.

Что известно Джордже Флойде

Джордж Флойд был преступником со значительным стажем: в 90-х был дважды осужден за кражу и доставку наркотиков, в 2002-м и 2005-м за наркотики, 2007-м его задержали за вооруженное ограбление.

25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. По этому делу судили правоохранителя Дерека Шовена. Он получил 22,5 года тюрьмы В результате этого полицию США обвинили в тотальном расизме, это вызвало протесты в стране, которые периодически перерастали в погромы и столкновения с правоохранителями. Также демонстрации прокатились и по другим странам мира.