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Камеру iPhone 15 Pro Max признали лучшей в мире, но есть нюанс

11 октября 2023, 20:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone 15 Pro

Камеру топового 15 Pro Max признали лучшим в мире по версии теста DxOMark. Однако это касается только фронтальной камеры — над основной нужно еще поработать.

Так, “фронталка” флагмана 2023 года получила рекордных 149 баллов. Это на 4 балла больше, чем прошлогодний iPhone 14 Pro Max, который также имел отличные результаты. 

При этом, эксперты увидели шумы на снимках во время съемки в любых условиях. Из негативного — различия в резкости при съемке видео во время ходьбы. 

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Однако плюсов гораздо больше – внушительная глубина резкости, хороший автофокус без сюрпризов и высокая детализация, если снимать контент днем. Особого внимания заслуживает стабилизация, которая замечательно работает и в экшн-режиме.

Примечательно, что лучшим в плане основной камеры считается Huawei P0 Pro — он получил 156 баллов, что на 2 очка больше смартфона от Apple.

И пока эксперты изучают возможности флагманов, пользователи жалуются на экран iPhone 15 Pro. Как оказалось, дисплей буквально выгорает — это происходит из-за статичных картинок. 

Подобные проблемы наблюдаются спустя несколько недель поступления смартфона в продажу. В Apple пока не прокомментировали ситуацию вокруг флагманов.

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