Незабаром у додатку Дія з’явиться низка нових електронних документів та послуг, як-от, наприклад, пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, або шеринг автомобілів чи оформлення іпотеки.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Ми тестуємо пенсійні посвідчення, тестуємо довідку про проживання. Зараз ми будемо відновлювати послугу щодо шерингу авто. Тобто ви зможете поділитись своїм авто з іншою людиною… скоро ця послуга почне працювати в Дії, – пояснив він.

За словами Федорова, Мінцифри розробляє можливість українців придбати військові облігації, що дозволить підтримати Збройні сили та бюджет України.

Зараз дивляться

– Ми зараз працюємо з Міністерством економіки над іпотекою. Тобто буде можливість отримати через Дію іпотеку. І продовжуємо працювати над новими соціальними послугами, – розповів міністр.

Очільник Мінцифри додав, що додаток Дія був частково переведений на англійську мову, щоб українці за кордоном могли використовувати водійське посвідчення чи паспорт в різних життєвих ситуаціях.

Михайло Федоров розповів, що його відомство зараз працює над проєктом Wi-fi в укриттях освітніх установ. За його даними, наразі вже є близько 2 тис. заявок на проведення інтернету в укриття різних навчальних закладів.

Крім того, міністр розповів, що понад 100 країн світу переводять кошти для ЗСУ через платформу United24.

Глава Міністерства цифрової трансформації України розповів, що наразі його відомство запустило програму з навчання усіх охочих IT-спеціальностям. За словами міністра, для цього є певні критерії, як-от відсутність досвіду роботи в IT, вік старше 21 року та бажані навички знання англійської мови. Таким чином, розповів міністр, вже щонайменше 23 школи приєднались до проєкту, а тисячі українців подали заявки на проходження навчання.

– 100% сплачують наші партнери за те, щоб українці навчались і отримували професію. І навчаються саме тим професіям, завдяки яким можна легко увійти в IT. Не треба мати інженерну чи математичну освіту, – розповів Михайло Федоров.

Він також додав, що наразі Мінцифри реалізовує програму з навчання використання безпілотників, оскільки відомство Федорова збирає кошти на “Армію дронів”, на що може перевести кошти будь-який охочий через платформу United24.

Фото: Михайло Федоров