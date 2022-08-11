В скором времени в приложении Дія появится ряд новых электронных документов и услуг, таких как пенсионное удостоверение и вид на жительство, шеринг автомобилей или оформление ипотеки.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Мы тестируем пенсионные удостоверения, тестируем справку о проживании. Сейчас мы будем восстанавливать услугу по шерингу авто. То есть, вы сможете поделиться своим авто с другим человеком… скоро эта услуга начнет работать в Дії, — пояснил он.

По словам Федорова, Минцифры разрабатывает возможность украинцев приобрести военные облигации, что позволит поддержать вооруженные силы и бюджет Украины.

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– Мы сейчас работаем с Министерством экономики над ипотекой. То есть будет возможность получить через Дію ипотеку. И продолжаем работать над новыми социальными услугами, – рассказал министр.

Глава Минцифры добавил, что приложение Дія было частично переведено на английский язык, чтобы украинцы за границей могли использовать водительское удостоверение или паспорт в разных жизненных ситуациях.

Михаил Федоров рассказал, что его ведомство сейчас работает над проектом Wi-fi в укрытиях образовательных учреждений. По его данным, сейчас уже около 2 тыс. заявок на проведение интернета в укрытие различных учебных заведений.

Кроме того, министр рассказал, что более 100 стран мира переводят средства для ВСУ через платформу United24.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины рассказал, что в настоящее время его ведомство запустило программу по обучению всех желающих IT-специальностям. По словам министра, для этого есть определенные критерии, такие как отсутствие опыта работы в IT, возраст старше 21 года и желаемые навыки знания английского языка. Таким образом, рассказал министр, уже по меньшей мере 23 школы присоединились к проекту, а тысячи украинцев подали заявки на прохождение учебы.

— 100% платят наши партнеры за то, чтобы украинцы учились и получали профессию. И учатся именно профессиям, благодаря которым можно легко войти в IT. Не нужно иметь инженерное или математическое образование, – рассказал Михаил Федоров.

Он также добавил, что в настоящее время Минцифры реализует программу по обучению использованию беспилотников, поскольку ведомство Федорова собирает средства на “Армию дронов”, на что может перевести средства любой желающий через платформу United24.

Фото: Михайло Федоров