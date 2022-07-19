Глава Мінцифри Михайло Федоров спростував чутки про створення міністерства власного банку. Він додав, що переплюнути чинні організації влада не зможе ніколи.

Керівник Міністерства цифрової трансформації додав, що банки Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк активно розвивається, і створення конкурента з боку держави не має сенсу.

Глава Мінцифри запевнив, що орган влади займається іншими завданнями – створенням сервісу для фінтеху.

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– У цьому випадку всі будуть у виграші. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 тис. рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта у Дія. Ми за те, щоби створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ, – заявив Федоров.

Глава міністерства додав, що українці побачать багато революційних продуктів, і незабаром ми про них дізнаємось.

Усі ці заяви з’явилися на тлі публікації українських ЗМІ про нібито створення Дія Банку – платформи, яка видаватиме картки українцям для отримання соцдопомоги. До сервісу підключатимуться інші банки, а держава зможе контролювати цільове використання коштів.

19 липня у Мінцифри вже анонсували велике оновлення – документи у Дія з’являться англійською мовою. Переклад отримають такі документи – закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт.