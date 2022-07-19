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Федоров спростував створення Дія банку: є важливіші завдання

19 Липня 2022, 17:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Михайло Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров спростував чутки про створення міністерства власного банку. Він додав, що переплюнути чинні організації влада не зможе ніколи.

Керівник Міністерства цифрової трансформації додав, що банки Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк активно розвивається, і створення конкурента з боку держави не має сенсу.

Глава Мінцифри запевнив, що орган влади займається іншими завданнями – створенням сервісу для фінтеху.

Зараз дивляться

– У цьому випадку всі будуть у виграші. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 тис. рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта у Дія. Ми за те, щоби створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ, – заявив Федоров.

Глава міністерства додав, що українці побачать багато революційних продуктів, і незабаром ми про них дізнаємось.

Усі ці заяви з’явилися на тлі публікації українських ЗМІ про нібито створення Дія Банку – платформи, яка видаватиме картки українцям для отримання соцдопомоги. До сервісу підключатимуться інші банки, а держава зможе контролювати цільове використання коштів.

19 липня у Мінцифри вже анонсували велике оновлення – документи у Дія з’являться англійською мовою. Переклад отримають такі документи – закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт.

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