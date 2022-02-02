В сети появились новые подробности о будущем бюджетнике от Apple — iPhone SE 2022. Так, инсайдеры опубликовали вероятный дизайн устройства, а также характеристики и стоимость.

Так, внешне iPhone SE 2022 года практически не будет отличаться от нынешней модели. На задней панели будет одинарная камера, а под экраном останется кнопка с Touch ID — это поможет существенно удешевить производство. Face ID значительно дороже обойдется в плане сборки устройства.

Главные изменения кроются внутри корпуса — Apple оснастит новенький iPhone SE чипсетом Apple A15 с модемом 5G. Бюджетник будет поддерживать сеть нового поколения, а также увеличится объем памяти до 128 ГБ в базовой версии. Экран не получит изменений — диагональ составит 4,7 дюйма, а оперативная память останется на уровне 4 ГБ.

Предполагаемая дата выхода — март этого года. Некоторые инсайдеры прогнозируют анонс на май. Ожидается, что новинка будет стоить на $100 дешевле, чем нынешняя модель — $299.

Ожидается, что в 2022 году Apple проведет сразу два мероприятия, где покажет новые устройства. Они запланированы на весну и осень. Уже совсем скоро миру покажут новенькие iPhone 14, ноутбуки MacBook, планшеты iPad, наушники AirPods и умные часы Watch. Компания сосредоточится на обновлении всех актуальных устройств — 2022 должен стать рекордным на новинки.