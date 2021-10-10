iPhone на мільйони доларів: Apple вперше самостійно завезла в Україну свої гаджети

Американська компанія Apple доставила до України першу офіційну партію своїх гаджетів – а саме смартфони лінійки iPhone 13.

Як поінформували в Державній митній службі України, офіційна партія продукції Apple прибула в суботу, 9 жовтня, до Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Загалом до України було завезено понад вісім тисяч смартфонів лінійки iPhone 13, які лише нещодавно, 14 вересня, були продемонстровані публіці на традиційній презентації Apple.

Загальна вартість доставлених у нашу країну гаджетів складає понад $7,5 млн.

В митній службі уточнили, що вже розпочали оформлення товару, та пообіцяли завершити всі процедури якнайшвидше, аби продукція технологічного гіганта стала доступною для українських покупців.

– Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів. Підроблена продукція може мати неправильну конструкцію та призводити до проблем із безпекою. Незаконний імпорт призводить до втрат державного бюджету, – наголошується в повідомленні.

Зокрема, за даними Державної митної служби, лише за два тижні після презентації iPhone 13 були виявлені спроби незаконного ввезення в Україну цих гаджетів на суму в майже 2,2 млн грн.

Варто зазначити, що Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію. Досі офіційним імпортером продукції Apple в нашу країну була компанія Асбіс-Україна. Вона завозила техніку, після чого її продавали мережеві магазини.

30 червня цього року в Україні офіційно відкрили представництво компанії Apple. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що компанія буде безпосередньо ввозити техніку в нашу країну, а також контролюватиме магазини офіційних дилерів.

А з 28 червня служба підтримки Apple надає консультації українським користувачам їхньою рідною мовою. Тобто, якщо громадянин України звернеться до Apple Support, відповідь на звернення отримає не російською, як було раніше.

У майбутньому Apple планує завезти в Україну решту лінійки своїх товарів і відкрити власний сервісний центр з обслуговування гаджетів.

У вересні президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком. Український лідер під час перемовин наголосив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території.

Джерело: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України