Американская компания Apple доставила в Украину первую официальную партию своих гаджетов – а именно смартфоны линейки iPhone 13.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, официальная партия продукции Apple прибыла в субботу, 9 октября, в Международный аэропорт Борисполь.

Всего в Украину было ввезено более восьми тысяч смартфонов линейки iPhone 13, которые лишь недавно, 14 сентября, были продемонстрированы публике на традиционной презентации Apple.

Общая стоимость доставленных в нашу страну гаджетов составляет свыше $7,5 млн.

В таможенной службе уточнили, что уже начали оформление товара, и пообещали завершить все процедуры как можно скорее, чтобы продукция технологического гиганта стала доступной для украинских покупателей. –

– Официальный импорт компанией Apple продукции является еще одним шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом товаров. Поддельная продукция может иметь неправильную конструкцию и приводить к проблемам с безопасностью. Незаконный импорт приводит к потерям государственного бюджета, — отмечается в сообщении.

В частности, по данным Государственной таможенной службы, только за две недели после презентации iPhone 13 были обнаружены попытки незаконного ввоза в Украину этих гаджетов на сумму в почти 2,2 млн грн.

Стоит отметить, что Apple впервые самостоятельно импортировала в Украину свою продукцию. До сих пор официальным импортером продукции Apple в нашей стране была компания Асбис-Украина. Она ввозила технику, после чего ее продавали сетевые магазины.

30 июня этого года в Украине официально открыли представительство компании Apple. Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что компания будет непосредственно ввозить технику в нашу страну, а также контролировать магазины официальных дилеров.

А с 28 июня служба поддержки Apple предоставляет консультации украинским пользователям на их родном языке. То есть, если гражданин Украины обратится к Apple Support, ответ на обращение получит не на русском, как было раньше.

В будущем Apple планирует завезти в Украину остальные линейки своих товаров и открыть собственный сервисный центр по обслуживанию гаджетов.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Украинский лидер во время переговоров подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении присутствия Apple на своей территории.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Фото: Государственная таможенная служба Украины