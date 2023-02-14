Зима – це чудова пора, яку обожнюють майже усі, окрім смартфонів. Коли температура на вулиці опускається нижче 0°, iPhone починають масово вимикатись.
Попри свою швидкість та витривалість, iPhone не переносять зиму та низькі температури. Факти ICTV дізнавалися, чому iPhone вимикається на холоді та як усунути проблему.
Чому iPhone вимикається на холоді – причини
Тут справа не в тому, що саме з вашим телефоном щось не так. Усі iPhone не сумісні з низькими температурами!
Коли смартфон довго перебуває на холодному повітрі, він починає гальмувати, розряджатися та вимикатися без попередження. Це й не дивно, адже на офіційному сайті Apple зазначають, що оптимальна температура для нормальної роботи iPhone – від 0 до +35 °C.
А от зберігати телефон у вимкненому стані можна за температури від -20 до +45 °C.
Але практика показує, що вже при температурі близькій до 0°, iPhone починає дуже гальмувати, екран не реагує на дотик, телефон може самостійно перезавантажуватись або взагалі вимикатися. Але чому так?
Усі ці симптоми на морозі виникають в iPhone через літію іонні акумулятори. На холодному повітрі іони батарей втрачають свої якості, в результаті внутрішній опір підвищується, а місткість втрачається.
Але не варто хвилюватися, адже втрачається ця місткість тимчасово, але iPhone все одно вимикається, навіть, якщо має достатній відсоток заряду.
На офіційному сайті Apple зазначають, що використання пристрою iOS або iPadOS за дуже низької температури, що виходить за межі робочого діапазону, може призвести до його вимкнення або тимчасового скорочення часу роботи від акумулятора.
– Звичайний час роботи від акумулятора відновиться, коли пристрій повернеться в середовище з вищою температурою. Пристрій iOS або iPadOS може не заряджатись або припинити заряджання за дуже низької температури, – додають в компанії.
Що робити, аби iPhone не вимикався на морозі
Аби уникнути раптового вимкнення смартфона на холоді, дотримуйтесь кількох рекомендацій:
- перед виходом на холодне повітря, заряджайте iPhone до 100% – чим більше заряджено батарею перед виходом, тим довше він пропрацює;
- носіть телефон у захисному чохлі – він допоможе зберегти ваш смартфон не лише від холоду, а й від подряпин;
- аби зайвий раз не діставати телефон з кишені, користуйтесь навушниками (через них можна не лише слухати музику, а й говорити по телефону);
- намагайтеся тримати iPhone в кишені і якомога рідше діставати його. Так телефон буде грітися від вашого тіла;
- не залишайте смартфон надовго в холодному автомобілі;
- уникайте потрапляння снігу та дощу на ваш телефон;
- носіть з собою кабель для зарядки та повербанк – коли зрозумієте, що iPhone починає гальмувати та швидко розряджатися, підʼєднайте його до зовнішнього акумулятора. Це не дозволить телефону вимкнутись!
iPhone замерз та вимкнувся: що робити
Якщо це вже сталося, вам необхідно якнайшвидше занести смартфон у тепле місце. Коли ви будете в приміщенні, просто покладіть iPhone у зручне місце та почекайте 10-15 хв. Він має зігрітися та запустити усі процеси.
Зверніть увагу, що класти iPhone на батарею чи біля обігрівача заборонено!
Коли смартфон зігріється, під’єднайте його до зарядного пристрою та увімкніть. На екрані ви маєте побачити значок зарядки. Тепер почекайте, коли телефон повністю зарядиться та продовжуйте користуватись своїм iPhone.