Зима – це чудова пора, яку обожнюють майже усі, окрім смартфонів. Коли температура на вулиці опускається нижче 0°, iPhone починають масово вимикатись.

Попри свою швидкість та витривалість, iPhone не переносять зиму та низькі температури. Факти ICTV дізнавалися, чому iPhone вимикається на холоді та як усунути проблему.

Чому iPhone вимикається на холоді – причини

Тут справа не в тому, що саме з вашим телефоном щось не так. Усі iPhone не сумісні з низькими температурами!

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Коли смартфон довго перебуває на холодному повітрі, він починає гальмувати, розряджатися та вимикатися без попередження. Це й не дивно, адже на офіційному сайті Apple зазначають, що оптимальна температура для нормальної роботи iPhone – від 0 до +35 °C.

А от зберігати телефон у вимкненому стані можна за температури від -20 до +45 °C.

Але практика показує, що вже при температурі близькій до 0°, iPhone починає дуже гальмувати, екран не реагує на дотик, телефон може самостійно перезавантажуватись або взагалі вимикатися. Але чому так?

Усі ці симптоми на морозі виникають в iPhone через літію іонні акумулятори. На холодному повітрі іони батарей втрачають свої якості, в результаті внутрішній опір підвищується, а місткість втрачається.

Але не варто хвилюватися, адже втрачається ця місткість тимчасово, але iPhone все одно вимикається, навіть, якщо має достатній відсоток заряду.

На офіційному сайті Apple зазначають, що використання пристрою iOS або iPadOS за дуже низької температури, що виходить за межі робочого діапазону, може призвести до його вимкнення або тимчасового скорочення часу роботи від акумулятора.

– Звичайний час роботи від акумулятора відновиться, коли пристрій повернеться в середовище з вищою температурою. Пристрій iOS або iPadOS може не заряджатись або припинити заряджання за дуже низької температури, – додають в компанії.