Зима — это замечательная пора, которую обожают почти все, кроме смартфонов. Когда температура на улице опускается ниже 0°, iPhone начинают массово выключаться.

Несмотря на свою скорость и выносливость, iPhone не переносят зиму и низкие температуры. Факты ICTV узнавали, почему iPhone выключается на холоде и как устранить проблему.

Почему iPhone выключается на холоде — причины

Тут дело не в том, что именно с вашим телефоном что-то не так. Все iPhone не совместимы с низкими температурами!

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Когда смартфон долго находится на холодном воздухе, он начинает тормозить, разряжаться и выключаться без предупреждения. Это и неудивительно, ведь на официальном сайте Apple отмечают, что оптимальная температура для нормальной работы iPhone – от 0 до +35 °C.

А вот хранить телефон в выключенном состоянии можно при температуре от -20 до + 45 °C.

Но практика показывает, что уже при температуре близкой к 0°, iPhone начинает очень тормозить, экран не реагирует на прикосновение, телефон может самостоятельно перезагружаться либо вообще выключаться. Но почему так?

Все эти симптомы на морозе возникают в iPhone из-за лития ионные аккумуляторы. На холодном воздухе ионы батарей теряют свои качества, в итоге внутреннее сопротивление повышается, а емкость теряется.

Но не стоит волноваться, ведь теряется эта емкость временно, но iPhone все равно выключается, даже если имеет достаточный процент заряда.

На официальном сайте Apple отмечают, что использование устройства iOS или iPadOS за очень низкой температуры, что выходит за пределы рабочего диапазона, может привести к его отключению или временного сокращения времени работы от аккумулятора.

— Обычное время работы от аккумулятора восстановится, когда устройство вернется в среду с более высокой температурой. Устройство iOS или iPadOS может не заряжаться или прекратить зарядку при очень низкой температуре, — добавляют в компании.

Что делать, чтобы iPhone не выключался на морозе

Чтобы избежать внезапного выключения смартфона на холоде, следуйте нескольким рекомендациям:

перед выходом на холодный воздух заряжайте iPhone до 100% — чем больше заряжена батарея перед выходом, тем дольше он проработает;

носите телефон в защитном чехле — он поможет защитить ваш смартфон не только от холода, но и от царапин;

чтобы лишний раз не доставать телефон из кармана, пользуйтесь наушниками (через них можно не только слушать музыку, но и говорить по телефону);

старайтесь держать iPhone в кармане и как можно реже доставать его. Так телефон будет греться от вашего тела;

не оставляйте смартфон надолго в холодном автомобиле;

избегайте попадания снега и дождя на ваш телефон;

носите с собой кабель для зарядки и повербанк — когда поймете, что iPhone начинает тормозить и быстро разряжаться, подключите его к внешнему аккумулятору. Это не позволит телефону отключиться!

iPhone замерз и выключился: что делать

Если это уже произошло, вам необходимо как можно быстрее занести смартфон в теплое место. Когда вы будете находиться в помещении, просто положите iPhone в удобное место и подождите 10-15 минут. Он должен согреться и запустить все процессы.

Обратите внимание, что класть iPhone на батарею или возле обогревателя запрещено!

Когда смартфон согреется, подключите его к зарядному устройству и включите. На экране вы должны увидеть значок зарядки. Теперь подождите, когда телефон полностью зарядится и продолжайте роботу.