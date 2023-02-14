Коли немає світла та інтернету, люди знаходять собі різні заняття. Наприклад, читають, готують, дивляться фільми чи серіали офлайн. Щоби дивитися їх у високій якості, можна скористатися підпискою від Netflix.

У такий спосіб ви зможете дивитися улюблене кіно навіть з телефона. Як завантажити серіал або фільм із Netflix на телефон – читайте у матеріалі.

Як завантажити серіал або фільм з Netflix на телефон і що для цього потрібно

Насамперед необхідно мати один із цих пристроїв:

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iPhone або iPad з iOS від версії 9.0;

смартфони або планшети Android з ОС 4.4.2 та пізнішої, Amazon Fire від 4.0 версії;

підписка на Netflix.

Як завантажити серіал або фільм з Netflix на телефон

Насамперед зробіть собі підписку на Netflix Завантажте програму на iPhone Android Щоб завантажити фільм або серіал, необхідно відкрити програму Netflix. Далі потрібно вибрати фільм чи серіал та натиснути кнопку Завантажити. У меню можна відфільтрувати фільми або серіали для завантаження. Важливо, що не всі стрічки можна зберегти. Для серіалів кнопка Завантажити буде доступною після кожного епізоду. Користувачам Android доступна функція Завантаження сезону.

Як дивитися серіал або фільм із Netflix на телефоні

Насамперед підписку та обліковий запис видаляти під час перегляду не можна. Таким чином всі завантажені фільми та серіали будуть видалені з пристрою.

Також завантажені фільми та серіали через деякий час видаляються автоматично.

Щоб переглянути стрічку, потрібно зайти в програму Netflix і вибрати Завантаження. Знайдіть фільм, який хочете переглянути та натисніть Відтворити.