Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

iPhone 14 отримають дизайн від розумного годинника Apple Watch 7

10 Травня 2022, 11:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Лінійка смартфонів iPhone 14 отримає оновлений дизайн. Про це заявив відомий інсайдер Філіп Корой, який розкрив усі зміни майбутніх флагманів.

Експерт отримав дані про характеристики моделей iPhone 14 – щоб оцінити майбутні зміни, він роздрукував корпуси смартфонів за допомогою 3D-принтера. Перше, що впадає у вічі – Apple перенесла розташування динаміків.

Також смартфони отримають більш закруглені грані та тонші рамки – це дозволить трохи збільшити розміри дисплеїв. Схоже, дизайн наблизився до зовнішнього вигляду розумного годинника Watch Series 7.

Версії Pro та Pro Max отримають змінений виріз на верхній частині екрану, у той час, як базовий iPhone 14 та версія Max не зміняться у цьому плані. Сам Корой запевняє, що глобальні зміни у смартфонах Apple відбудуться у 2023 році, а поки що доведеться задовольнятися невеликим редизайном.

Також компанія продовжує збільшувати технологічну прірву всередині лінійки iPhone – версії Pro та Pro Max отримають технологію ProMotion для більш плавної картинки. Базові версії смартфонів отримають старі дисплеї на 60 Гц. Це означає, що крім зміненого дизайну, iPhone 14 і iPhone 14 Max просто нічого запропонувати користувачам.

Раніше інсайдери повідомляли, що топові версії отримають камери на 48 Мп та новий чипсет А16, у той час, як базові отримають компоненти від торішніх iPhone 13.

Читайте також:
iPhoneiPhone 14 оснастять різними камерами та чипами: лінійку розділять надвоє

Джерело
Forbes
Теги
Apple, iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь