Лінійка смартфонів iPhone 14 отримає оновлений дизайн. Про це заявив відомий інсайдер Філіп Корой, який розкрив усі зміни майбутніх флагманів.

Експерт отримав дані про характеристики моделей iPhone 14 – щоб оцінити майбутні зміни, він роздрукував корпуси смартфонів за допомогою 3D-принтера. Перше, що впадає у вічі – Apple перенесла розташування динаміків.

Також смартфони отримають більш закруглені грані та тонші рамки – це дозволить трохи збільшити розміри дисплеїв. Схоже, дизайн наблизився до зовнішнього вигляду розумного годинника Watch Series 7.

Версії Pro та Pro Max отримають змінений виріз на верхній частині екрану, у той час, як базовий iPhone 14 та версія Max не зміняться у цьому плані. Сам Корой запевняє, що глобальні зміни у смартфонах Apple відбудуться у 2023 році, а поки що доведеться задовольнятися невеликим редизайном.

Також компанія продовжує збільшувати технологічну прірву всередині лінійки iPhone – версії Pro та Pro Max отримають технологію ProMotion для більш плавної картинки. Базові версії смартфонів отримають старі дисплеї на 60 Гц. Це означає, що крім зміненого дизайну, iPhone 14 і iPhone 14 Max просто нічого запропонувати користувачам.

Раніше інсайдери повідомляли, що топові версії отримають камери на 48 Мп та новий чипсет А16, у той час, як базові отримають компоненти від торішніх iPhone 13.