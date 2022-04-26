Майбутні смартфони в лінійці iPhone 14 відрізнятимуться між собою не лише розмірами, а й камерами із чипсетами. Про це розповів інсайдер Марк Гурман, котрий постійно ділиться правдивими чутками.

Моделі iPhone 14 Pro і Pro Max отримають 48-мегапіксельну камеру, хоча решта смартфонів успадкує 12-мегапіксельні датчики від iPhone 13. Apple хоче збільшити відмінність моделей звичайної версії від Pro-моделей.

Аналогічно питання і з начинкою. Топові версії отримають новий чипсет власного виробництва компанії A16, а базові моделі оснастять торішнім A15, який зараз використовується в iPhone 13 та бюджетнику SE 2022 року.

На це рішення також міг вплинути дефіцит мікрочипів, з яким зіткнулися усі виробники електроніки та навіть автомобільні компанії.

Дизайн новинок практично не зміняться – топові версії замість вирізу на екрані отримають отвори під технологію TrueDepth. На підтримку супутникового зв’язку не варто розраховувати – Apple все ще працює над нею.

Втім, українці вже мають доступ до супутникового інтернету від Ілона Маска. Щоб підключитися до Starlink, потрібен термінал та програма на смартфоні.

Що стосується цін – нова в лінійці модель iPhone 14 Max буде на $200 дешевша за топовий iPhone 14 Pro Max. Різниця між ними буде в камері та чипсеті. iPhone 14 може стартувати на ринку із цінником від $800.