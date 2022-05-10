Линейка смартфонов iPhone 14 получит обновленный дизайн. Об этом заявил известный инсайдер Филип Корой, который раскрыл все изменения будущих флагманов.

Эксперт получил данные о характеристиках моделей iPhone 14 — чтобы оценить грядущие изменения, он распечатал корпусы смартфонов с помощью 3D-принтера. Первое, что бросается в глаза — Apple перенесла расположение динамиков.

Также смартфоны получат более закругленные грани и более тонкие рамки — это позволит немного увеличить размеры дисплеев. Похоже, дизайн приблизился к внешнему виду умных часов Watch Series 7.

Версии Pro и Pro Max получат измененный вырез на верхней части экрана, в то время как базовый iPhone 14 и версия Max не изменятся в этом плане. Сам Корой уверяет, что глобальные изменения в смартфонах Apple произойдут в 2023 году, а пока придется довольствоваться небольшим редизайном.

Также компания продолжает увеличивать технологическую пропасть внутри линейки iPhone — версии Pro и Pro Max получат технологию ProMotion для более плавной картинки. Базовые версии смартфонов получат старые дисплеи на 60 Гц. Это значит, что кроме измененного дизайна, iPhone 14 и iPhone 14 Max попросту нечего предложить пользователям.

Ранее инсайдеры сообщали, что топовые версии получат камеры на 48 Мп и новый чипсет А16, в то время как базовые получат компоненты от прошлогодних iPhone 13.