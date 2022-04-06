Найбільший виробник процесорів – американська компанія Intel призупинила діяльність у Росії.

У заяві на офіційному сайті Intel йдеться, що вони продовжують разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликають до якнайшвидшого відновлення миру.

– Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це наступний крок за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі. Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України, а також з усіма людьми в усьому світі, які мають сім’ї, друзі та близьких у цьому регіоні.

У компанії зазначили, що працюють, щоб підтримати всіх співробітників у цій складній ситуації, в тому числі 1 200 співробітників у Росії. Також запровадили заходи щодо забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої в глобальних операціях.

Нагадаємо, раніше Intel призупинила всі поставки клієнтам у Росію та Білорусь. Також компанія запустила пожертвування через Intel Foundation, гроші підуть на допомогу українським біженцям.