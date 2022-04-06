Крупнейший производитель процессоров — американская компания Intel приостановила деятельность в России.

В заявлении на официальном сайте Intel говорится, что они продолжают вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывают к скорейшему восстановлению мира.

— Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси. Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе.

В компании отметили, что работают, чтобы поддержать всех сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1 200 сотрудников в России. Также внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в глобальных операциях.

Напомним, ранее Intel приостановила все поставки клиентам в Россию и Беларусь. Также компания запустила пожертвования через Intel Foundation, средства пойдут на помощь украинским беженцам.