В Instagram просят не публиковать видео из TikTok. Глава соцсети Адам Моссери анонсировал ряд изменений, которые коснутся как популярных блогеров, так и обычных пользователей.

Директор популярно сервиса хочет убедиться, что деньги и славу получат именно создатели контента, а не те, кто взял видео и публиковал в другой соцсети.

Первое изменение — возможность описать свою профессию. Можно подписать себя как Фотограф или Рэпер, и эта информация будет отображаться каждый раз, когда пользователя будут отмечать в публикации.

Также Instagram будет активно продвигать оригинальный контент с помощью алгоритмов.

— Если вы создаете что-то с нуля, то должны получить больше признания, чем если бы вы повторно делились чужим видео. Мы постараемся сделать больше, чтобы повысить ценность оригинального контента, — заявил Моссери в обращении к пользователям.

???? New Features ???? We’ve added new ways to tag and improved ranking: — Product Tags

— Enhanced Tags

— Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

И хотя продвижение оригинальных фото и видео не новая функция, Instagram будет еще больше склоняться к уникальным публикациям. Другими словами, директор соцсети попросил пользователей не публиковать популярные видео из TikTok в Reels.

Глава Meta Марк Цукерберг не раз заявлял, что короткие видео являются самым быстрорастущим форматом контента на сегодня, из-за чего они теперь доступны как в Facebook, так и в Instagram.

Теперь, если на видео будет виднеться логотип TikTok, его рейтинг будет занижаться. Как еще будут обнаруживать краденый контент, Моссери не сообщил.