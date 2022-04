В Instagram просят не публиковать видео из TikTok. Глава соцсети Адам Моссери анонсировал ряд изменений, которые коснутся как популярных блогеров, так и обычных пользователей.

Директор популярно сервиса хочет убедиться, что деньги и славу получат именно создатели контента, а не те, кто взял видео и публиковал в другой соцсети.

Первое изменение — возможность описать свою профессию. Можно подписать себя как Фотограф или Рэпер, и эта информация будет отображаться каждый раз, когда пользователя будут отмечать в публикации.

Также Instagram будет активно продвигать оригинальный контент с помощью алгоритмов.

???? New Features ????

We’ve added new ways to tag and improved ranking:

— Product Tags

— Enhanced Tags

— Ranking for originality

Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022