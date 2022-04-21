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Instagram накажет пользователей за публикации видео из TikTok

21 апреля 2022, 16:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Instagram
Источник: Depositphotos

В Instagram просят не публиковать видео из TikTok. Глава соцсети Адам Моссери анонсировал ряд изменений, которые коснутся как популярных блогеров, так и обычных пользователей.

Директор популярно сервиса хочет убедиться, что деньги и славу получат именно создатели контента, а не те, кто взял видео и публиковал в другой соцсети.

Первое изменение — возможность описать свою профессию. Можно подписать себя как Фотограф или Рэпер, и эта информация будет отображаться каждый раз, когда пользователя будут отмечать в публикации.

Также Instagram будет активно продвигать оригинальный контент с помощью алгоритмов.

— Если вы создаете что-то с нуля, то должны получить больше признания, чем если бы вы повторно делились чужим видео. Мы постараемся сделать больше, чтобы повысить ценность оригинального контента, — заявил Моссери в обращении к пользователям.

И хотя продвижение оригинальных фото и видео не новая функция, Instagram будет еще больше склоняться к уникальным публикациям. Другими словами, директор соцсети попросил пользователей не публиковать популярные видео из TikTok в Reels.

Глава Meta Марк Цукерберг не раз заявлял, что короткие видео являются самым быстрорастущим форматом контента на сегодня, из-за чего они теперь доступны как в Facebook, так и в Instagram.

Теперь, если на видео будет виднеться логотип TikTok, его рейтинг будет занижаться. Как еще будут обнаруживать краденый контент, Моссери не сообщил.

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Теги
Instagram, TikTok
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