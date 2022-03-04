Instagram і Facebook переповнені патріотичними фото. Українці масово виставляють арт-аватарки на фоні українського прапора.

Патріотичні аватарки в соцмережах покликані об’єднати мешканців усієї України в цей непростий час.

Зробити українську аватарку в Instagram можна за допомогою фоторедактора PhotoLab.

Програму потрібно завантажити на телефон, обрати будь-яку фотографію, потім застосувати фільтр, можна підібрати фон. Більшість користувачів для фону використовують якраз український прапор. Крім того, на фото можна додати напис. Наприклад, Stop the war.

Якщо не хочете качати додаток, можна зробити аватарку прямо на сайті.

Проте виявилося, що розробником програми є росіянин Віктор Сажин. Чоловік підтримує російське вторгнення на територію України та називає це “єднанням народів”. Не виключено, що програма може збирати дані, тому в умовах війни краще його оминати.

Зробити патріотичну аватарку можна в альтернативний спосіб, наприклад, замовити індивідуальний поп-арт в українських художників.

Зазвичай за створення такої аватарки вони беруть символічну суму, а отримані гроші пересилають на потреби української армії. Деякі й зовсім роблять аватарки безкоштовно.

Створенням патріотичних аватарок займаються багато користувачів Instagram. Наприклад, замовити українську аватарку можна на сторінках kristen_kris_tina чи julieta_kl__.

Також створити патріотичну аватарку можна вдома самостійно. Наприклад, сфотографуватися з українським прапором, або написати на папері будь-яке патріотичне гасло. Ви можете використати весь свій креатив.