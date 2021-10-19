Сервис Instagram получил крупное обновление — пользователи нескольких аккаунтов смогут редактировать фото и видео в Reels. В посте будет отображаться аналогичная статистика для нескольких учетных записей — лайки, комментарии и количество просмотров.

Второе крупное обновление — спустя 11 лет пользователи смогут публиковать фото и видео с браузерной версии Instagram. Возможность появится в ближайшее время, и ее тестировали эксперты на протяжении всего года.

И хотя эти изменения кажутся революционными для сервиса, сторонние соцсети уже давно имеют в своем функционале аналогичные возможности. К примеру, общение в личных сообщениях с помощью веб-версии в Instagram стало доступным только в 2020 году.

Среди остальных мелких изменений — добавление новых музыкальных функций в Reels, а также других возможностей для отображения текста.

Когда именно изменения станут доступными — не сообщается.

Это первое крупное обновление после сбоев в работе Facebook и Instagram. После проблем в работе соцсеть заявила о полезном функционале — теперь пользователей будут предупреждать о наличии сбоев. По сообщениям компании, оповещения о технических сбоях будут появляться поверх контента. Представители Instagram также объяснили принцип работы новой функции — система не будет оповещать о каждом сбое в работе.