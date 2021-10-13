Популярная соцсеть Instagram получит крупное обновление — теперь пользователей будут оповещать о сбоях в работе сервиса. Сейчас функция находится на стадии тестирования, и в ближайшее время станет доступной для всех.

Об этом соцсеть заявила в своем блоге, спустя неделю после масштабного сбоя в работах Facebook, Instagram и WhatsApp.

По сообщениям компании, оповещения о технических сбоях будут появляться поверх контента. Пользователи также смогут узнать о сроках решения проблемы, что позволит рассчитать свое время правильно без проверок работоспособности сервиса.

— Благодаря общению с пользователями Instagram мы знаем, насколько масштабными могут быть временные проблемы. Многие люди могут посчитать, что проблемы в работе сервиса для них уникальны. Это может расстроить пользователя, и мы хотим это предотвратить, — написали в компании.

Компания также объяснила принцип работы новой функции — система не будет оповещать о каждом сбое в работе. Информация отобразится тогда, когда пользователи сети начнут искать причины некорректной работы.

Пока система тестируется в США, но со временем ее могут использовать и в других странах.

Напомним, что один из крупнейших сбоев случился 4 октября — Facebook, Instagram и WhatsApp не работали на протяжении 6 часов. Проблемы наблюдались у многих пользователей, в частности не открывались даже стартовые страницы