Вченим удалося виявити новий вид змій за допомогою Instagram. Знімок із невідомим видом лускатого знайшли у популярній соцмережі.

Під час пандемії, мешканець Індії Вірендар Бхардвадж, магістрант Університету Гуру Нанак Дев в Амрітсарі, почав досліджувати своє власне подвір’я — фотографував змій, ящірок та жаб, які мешкали неподалік будинку чоловіка. Вдалі знімки Вірендар опублікував у Instagram.

Герпетолог Зішан Мірза помітив на знімках чоловіка змію, яку раніше ніколи не бачив. Через деякий час пошуків з’ясувалося, що ця тварина не підходить під описи усіх відомих видів лускатих. Відомо лише те, що змія належала до групи, яку зазвичай називають зміями кукрі через незвичайну форму зубів.

Автору знімків вдалося зловити змію й отримати молекулярні дані тварини. Результати аналізів показали, що цей вид ще ніколи не описували.

– Дуже цікаво відзначити, як зображення з Instagram призвело до відкриття такої гарної змії, яка була невідома світу, – сказав Мірза Монгабай.

Цей рік дуже багатий не лише на вивчення тварин, а й на винаходи. Наприклад, у 2021 році експертам вдалося створити пристрій, який може озвучувати надрукований текст. Також у продажу з’явилася камера з паперу. Ознайомитися зі списком найунікальніших винаходів 2021 можна в матеріалі.