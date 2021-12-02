Ученым удалось обнаружить новый вид змей с помощью Instagram. Снимок с неизвестным видом чешуйчатого обнаружили в популярной соцсети.

Во время пандемии, житель Индии Вирендар Бхардвадж, магистрант Университета Гуру Нанак Дев в Амритсаре, начал исследовать свой собственный двор — фотографировал змей, ящериц и лягушек, которые проживали недалеко от дома мужчины. Удачные снимки Вирендар опубликовал в Instagram.

Герпетолог Зишан Мирза увидел на снимках мужчины змею, которую раньше никогда не видел. Спустя некоторое время поисков выяснилось, что это животное не подходит по описания всех известных видов чешуйчатых. Известно лишь то, что змея принадлежала к группе, которую обычно называют змеями кукри из-за необычной формы зубьев.

Автору снимков удалось словить змею и получить молекулярные данные животного. Результаты анализов показали, что этот вид еще никогда не описывали.

— Весьма интересно отметить, как изображение из Instagram привело к открытию такой красивой змеи, которая была неизвестна миру, — сказал Мирза Монгабай.

Этот год очень богатый не только на изучения животных, но и на изобретения. К примеру, в 2021 экспертам удалось создать устройство, которое может озвучивать напечатанный текст. Также в продаже появилась камера, сделанная из бумаги. Ознакомиться со списком самых уникальных изобретений 2021 года можно в материале.