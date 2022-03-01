YouTube заблокував в Україні низку пропагандистських телеканалів. Зокрема, Первый канал, Звезда, ТНТ, Россия сегодня, Рен ТВ та інші. Фактично він заткнув головні кремлівські рупори.

Нині фахівці з Міністерства культури та інформполітики ведуть переговори з платформою, щоб їх зовсім заблокувати.

Проте окрім них є ще багато каналів, які свідомо поширюють фейки та інформацію, яка може нашкодити українським військовим. Для тих, хто хоче взяти штурмом такі YouTube-канали, ми підготували список.

До речі, до нашого пекельного казана потрапили і білоруські канали, які давно продалися окупантам або підтримують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Адже саме їхній президент дозволив зробити зі своєї країни малобюджетний майданчик для запуску ракет по українських містах.

Хто не знає, як скаржитися на YouTube-канали, то наприкінці новини є інструкція.

Список YouTube-каналів для блокування:

Як заблокувати YouTube-канал

Натискаємо на канал та обираємо опцію Про канал.

Потім натискаємо на прапорець та обираємо Поскаржитися на користувача. А далі обираємо причину скарги. Краще таку: Загрози насильства.

Після чого YouTube запропонує вам обрати кілька відео, які у вас викликають найбільше обурення. А фінальний крок – це коментар. Там можете вказати такий текст: Russian aggression against Ukraine.