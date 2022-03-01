YouTube заблокировал в Украине целый ряд пропагандистских телеканалов. В частности, Первый канал, Звезда, ТНТ, Россия сегодня, Рен ТВ и другие. Фактически он заткнул главные кремлевские рупоры.

Сейчас специалисты Министерства культуры и информполитики ведут переговоры с платформой, чтобы их совсем заблокировать.

Однако кроме них есть еще много каналов, сознательно распространяющих фейки и информацию, которая может навредить украинским военным. Для тех, кто хочет взять штурмом такие YouTube каналы, мы подготовили список.

Кстати, в наш адский котел попали и белорусские каналы, давно продававшиеся оккупантам или поддерживающие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ведь именно их президент позволил сделать из своей страны малобюджетную площадку для запуска ракет по украинским городам.

Кто не знает, как жаловаться на YouTube-каналы, в конце новости есть инструкция.

Список YouTube-каналов для блокировки:

Как заблокировать YouTube-канал

Нажимаем на канал и выбираем опцию О канале.

Затем нажимаем на флажок и выбираем: Пожаловаться на пользователя. А дальше выбираем причину жалобы. Лучше следующее: Угрозы насилия.

После чего YouTube предложит вам выбрать несколько видео, которые у вас вызывают наибольшее негодование. А финальный шаг – это комментарий. Там можете указать следующий текст: Russian aggression against Ukraine.