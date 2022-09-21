Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

Власники iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max виявили нову проблему

21 Вересня 2022, 18:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
iPhone 14
Джерело: Unsplash

Користувачі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max скаржаться на нові збої. Йдеться про проблему з телефонними дзвінками в CarPlay, а саме гучності під час них.

Так, багато хто пише, що їхній голос звучить тихо чи в далечині, тому співрозмовник погано чує. Про це повідомляє MacRumors.

Більшість скарг надійшла від користувачів iPhone 14 Pro або Pro Max з iOS 16.0.1. Був подібний випадок і у користувача iPhone 14.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що проблема з’явилася не у всіх власників нової техніки Apple, проте це все ж таки є помилкою, яка впливає на лінійку iPhone 14.

Раніше ми писали, що в iPhone 14 Pro Max виявили серйозний збій, пов’язаний із камерою. Проблема спостерігається у додатках TikTok, Snapchat та Instagram. Камера флагмана створює візуальні спотворення.

Читайте також:
iPhoneВ Україні відкрили попереднє замовлення на iPhone 14: скільки коштують флагмани Apple

Теги
iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь