Користувачі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max скаржаться на нові збої. Йдеться про проблему з телефонними дзвінками в CarPlay, а саме гучності під час них.

Так, багато хто пише, що їхній голос звучить тихо чи в далечині, тому співрозмовник погано чує. Про це повідомляє MacRumors.

Більшість скарг надійшла від користувачів iPhone 14 Pro або Pro Max з iOS 16.0.1. Був подібний випадок і у користувача iPhone 14.

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Варто зазначити, що проблема з’явилася не у всіх власників нової техніки Apple, проте це все ж таки є помилкою, яка впливає на лінійку iPhone 14.

Раніше ми писали, що в iPhone 14 Pro Max виявили серйозний збій, пов’язаний із камерою. Проблема спостерігається у додатках TikTok, Snapchat та Instagram. Камера флагмана створює візуальні спотворення.