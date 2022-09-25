Украинцу нужно работать почти 100 дней, чтобы заработать на новенький iPhone 14. На єтот показатель повлиял размер зарплаты, и в некоторых странах ситуация совсем иная.

Эксперты из Picodi выяснили, что за iPhone 14 Pro на 128 ГБ придется работать 98,1 дня. Смартфон стоит в Украине 52 499 грн.

Эту сумму зарабатывают украинцы за почти 100 рабочих дней — по данным ПФУ, средняя зарплата в стране равна 13 957 грн. В прошлом году ситуация была куда лучшей — в 2021 году украинцы на новый iPhone могли заработать за 70 дней, что почти на треть быстрее, чем сейчас.

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Тяжелее всего было накопить на новенький смартфон в 2018 году — тогда украинцы были вынуждены работать аж 136 дней.

Быстрее остальных позволить себе флагман от Apple может житель Швейцарии — ему нужно работать всего 4,6 дня. Второе места за жителем США — 5,7 дня., а замыкают троку лидеров граждане Австралии — 6,1 дня.

И хотя новенький смартфон от Apple уже успел заявить о себе всему миру, первые пользователей iPhone 14 обнаружили проблемы в работе. К примеру, камера в топовых моделях Pro Max не работала исправно — смартфон начал вибрировать, из-за чего картинка была расплывчатой. Еще одна проблема — регулировка громкости в сервисе CarPlay. Во время разговора голос собеседника воспроизводится очень тихо.